▼6着ニシノティアモ（津村）他馬がけん制し合っていたし、行きっぷりが良かったのであの位置に。無理なく行けたが直線で伸び切れなかった。▼7着ラヴァンダ（岩田望）良い競馬はできた。馬混みの中でしたし、少し脚を余した感じ。外の開けたところだったら、もう少し来られたと思う。▼8着ジョスラン（戸崎）パドックからパシュファイヤーを着けて落ち着きがあった。リズムは良かったが、追い出してからのトモのはまりが改