◇パ・リーグ楽天1―5ソフトバンク（2026年5月17日楽天モバイル）楽天は0―2の5回、先頭で打席に入った平良が「とにかく浮いた球を思いっ切り振り抜きました」と前田悠から左翼席にチームトップの5号ソロ。それでも終盤に突き放されて連勝が3で止まり、今季初の同一カード3連勝も逃した。昨年は育成選手としてプレーした27歳は6回に右前打を放ち、2試合連続のマルチ安打をマーク。「僕はホームランバッターじゃない。