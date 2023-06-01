【騎手】ルメールは25年アスコリピチェーノに続く2年連続Vで通算5勝目。JRA・G1は高松宮記念（サトノレーヴ）に続いて今年3勝目、通算60勝目。【調教師】森一師は初出走V。JRA・G1はエンブロイダリーの25年秋華賞以来で通算3勝目。【種牡馬】アドマイヤマーズ産駒は初出走V。JRA・G1は森一師と同じく25年秋華賞以来で通算3勝目。【馬主】シルクレーシングは25年朝日杯FS（カヴァレリッツォ）以来、のJRA・G1通算29勝目。