馬主のシルクレーシングは20年アーモンドアイ以来のヴィクトリアマイル優勝で、通算2勝目。18年から9年連続のJRA・G1制覇となった。米本昌史代表は「ルメール騎手の位置取りから最後の仕掛けどころ、全て完璧だったように見えたし、何よりこの馬がしっかり成長しながら素晴らしい結果でゴールしてくれたことに興奮しています」と人馬を称賛。出走権利を手にした米G1ブリーダーズCフィリー＆メアターフについては「選択肢の一つ