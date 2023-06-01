7番人気ココナッツブラウンが1年ぶりのマイル戦で5着に健闘。メンバー2位タイの上がり3F32秒9をマークし、3着に鼻＋頭差まで迫った。北村友は「前走の小倉牝馬S（3着）では元気がないように感じたが、今日はプラス体重で来られて活気があった」と相棒の様子を回顧。「スタートを出て流れに乗れたけど今日の馬場だと、もう1列、2列前にいないと厳しかったかな。それでも上がりが速い中で脚を使ってくれた」と奮闘を称えた。