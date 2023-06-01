◇セ・リーグヤクルト5―1中日（2026年5月17日バンテリンD）ヤクルト・松本健が7回4安打1失点の好投で、リーグトップタイの5勝目。「バッターの特徴を見ながら打たせて取ることができた」とうなずいた。先発に挑戦している今季はここまで無敗も「運も絡んでくることなので、変に意識はない。それよりもどうやって試合をつくっていくかを考えたい」と冷静。池山監督は「成長を感じる」と目を細めた。