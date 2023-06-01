ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの会場に続く、砂利道にマットを敷いた通路＝3月、イタリア・テーゼロ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪とパラリンピックの競技会場は環境への配慮や経費削減のため既存施設が活用されたが、凹凸の激しい通路など、障害がある観客にとっての「壁」が目立った。スポーツ観戦環境の改善に取り組む団体は、会場の新設や改修では当事者の目線が重要と指摘する。大会は2〜3月にイタリア北部