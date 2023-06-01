左腕スネルが左肘を手術米大リーグ、ドジャースのブレイク・スネル投手は15日（日本時間16日）、左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため負傷者リスト（IL）入りとなった。16日（同17日）、デーブ・ロバーツ監督は不透明だった治療法について、手術を決断したと報道陣に明かした。スネルは今季、左肩の疲労で開幕からIL入りし、9日（同10日）のブレーブス戦で今季初登板。3回5失点で負け投手となっていた。15日（同16日）の時点