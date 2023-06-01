今田美桜が出演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が、7月期に放送されることが決定した。【写真】今田美桜が投稿した『あんぱん』完走ショット正統派ヒロインから悪女まで幅広い役柄に次々と挑戦し、豊かな演技力で観る者を圧倒してきた今田美桜。昨年放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、念願の朝ドラヒロインを務め、高視聴率を記録。さらに、5月10日には「第34回橋田