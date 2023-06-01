フジテレビ系にて7月20日よりドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜21時）の放送がスタートすることが決定。主演はGACKT。【写真】『ブラックトリック』どんなドラマに？カラーリングもかっこいいロゴ本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。自分の目で確かめるま