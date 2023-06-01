◆パ・リーグ日本ハム３―６西武（１７日・エスコンフィールド）勝利を決定づける放物線がスタンドに伸びた。７回、２点を追加しなお２死一塁。西武・ネビンがど真ん中の１３８キロフォークを振り抜いた打球は、左中間スタンドに消えた。２試合連続の今季７号２ランは、首位浮上へのダメ押し弾。「甘く入ってきたところをしっかりはじき返すことができた」。ゆっくりと駆け出すと、かみ締めるようにダイヤモンドを一周した。