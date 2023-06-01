◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）額の汗がフラッシュで光る岸田の言葉に、万感の思いがこもった。竹丸と並んで上がったお立ち台。Ｇ党の歓声を浴びながら「こういう試合を取ることによって、チームはまた強くなっていくと思う。最後、勝ち切れてよかったと思います」。スミ１で６連勝をもぎ取ったチームの中心で、新主将が攻守で存在感を放った。６試合ぶりのスタメン起用に、まずはバットで応