◆米大リーグパイレーツ０―６フィリーズ（１７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）フィリーズが、敵地のパイレーツ戦で１６イニング無失点中だったスキーンズ投手から５点を奪って快勝。４月７日以来の貯金１とした。スキーンズに対して初回ターナー、シュワバー、ハーパーと３者連続三振に仕留められるなど４回まで１安打に封じられていたが、５回に先頭のガルシア四球、リアルミュートの左中間安打で１死