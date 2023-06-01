◆米大リーグタイガース１―４ブルージェイズ（１７日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のタイガース戦、４月１１日ツインズ戦に次いで今季２度目のベンチスタート。チームの快勝で出番なく今回も欠場となった。試合は２番に入ったゲレロが１回に４月２０日（日本時間２１日）の敵地でのエンゼルス以来となる３号先制ソロ、その後も小刻みに加点。先発のガウスマン