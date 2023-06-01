「関西六大学野球、大商大１０−０京産大」（１７日、マイネットスタジアム皇子山）最終節の２回戦２試合が行われ、大商大が２季ぶり２９度目（旧リーグを含む）の優勝を果たした。京産大を１０−０で下して勝ち点４（９勝２敗）とした。真鍋慧外野手（３年・広陵）が４安打１四球４打点と大暴れ。最優秀選手賞には大商大の星野世那投手（４年・近江）が選ばれた。龍谷大は大院大に６−０で勝利。全日程を終えて龍谷大が２位、