シンガー・ソングライターで俳優のＧＡＣＫＴが、７月２０日スタートのフジテレビ系ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜、後９・００）で月９初主演、連続ドラマ初主演を飾ることが１７日、分かった。完全オリジナルストーリーのリーガルドラマで初の弁護士役に挑む。ＧＡＣＫＴが危険な香りを漂わせるダークヒーローになる。“でっち上げ”の天才である敏腕弁護士がうそを武器に、手段を選ばず真実を暴くリ