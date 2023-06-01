俳優の今田美桜（２９）がテレビ朝日系ドラマ「クロスロード〜救命救急の約束〜」（７月スタート。火曜、後９・００）で同局系ドラマに初主演し、医師役に初挑戦することが１７日、分かった。今田はヒロインを務めた昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」後、初の連ドラとなる。「救命医、救急隊員、警察官が葛藤を抱え、もがきながらも、同じ目標や己の正義、いろいろな命や感情に向き合っていくドラマ」（今田）で、今田が