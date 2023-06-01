歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）のドキュメンタリー映画「襲名」が製作され、９月に公開されることが１７日、分かった。２２年の「十三代目市川團十郎白猿襲名披露」の記録映画で、撮影期間は３年以上。コロナ禍による２年半の襲名延期を経て実現した歴史的瞬間の舞台裏に迫り、歌舞伎の継承を克明に描き出す。團十郎は「身の引き締まる思いとともに、拝見できる日を心より楽しみにしております」、團十郎とは「一命」（２０１