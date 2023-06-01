上方漫才協会会長の中田カウスと、霜降り明星・粗品が新劇場ブランド「よしもと粗品劇場」を立ち上げることが分かった。「劇場至上主義」の２人が、若手芸人の育成と“ファンとゼロから作り上げるプロジェクト”として打ち出すもので、芸人の原点「舞台」を軸にお笑いのさらなる可能性を追究する。２人はこのほど、都内で会見を行い、展望などを語った。同企画はカウス主導の下、粗品がプロデュース。粗品は「人としても芸人と