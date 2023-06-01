「プロレス・全日本」（１７日、太田区総合体育館）全日本プロレス最強を決める春の祭典「チャンピオン・カーニバル」で優勝決定戦が行われ、鈴木秀樹（４６）が潮崎豪（４４）を破って初優勝した。師匠ビル・ロビンソン直伝のダブルアームスープレックスで死闘に決着をつけ「自信を持って、世界で最高のリーグ戦で優勝したことを宣言します。歴史があり、物理的にも（トロフィーが）重たい」と感慨深げ。また、６月１８日後