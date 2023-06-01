「女子プロレス・スターダム」（１７日、後楽園ホール）フワちゃんが８人タッグ戦で安納サオリらと組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ」の上谷沙弥らと対戦。最後はシャイニングウィザードでアシストし、安納がジャーマンスープレックスホールドで勝利した。４・２６横浜アリーナ大会でフワちゃんに金星を許した安納は「あんまり言いたくないが、心強かった…フワ」とツンデレ気味に認め、フワちゃんは「どこへでも助けに行きま