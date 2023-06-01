世界最大のプロレス団体の米ＷＷＥで活躍するイヨ・スカイ（３６）と、極悪レスラーのＥＶＩＬ改めＮＡＲＡＫＵがこのほど都内で会見し、結婚したことを発表した。既に米国を拠点に生活し、日本人初の夫婦でのＷＷＥ所属となった。イヨは「世界を相手に最前線で戦うことは過酷。夫婦で助け合い、高め合って頑張る」と声を弾ませた。相手の好きな部分について「かわいらしい私にしか見せない顔を持っている。サングラスの下には澄