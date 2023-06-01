サッカー日本代表の中村俊輔コーチ（４７）が１７日、千葉市内のＪＦＡ夢フィールドでＫＩＲＩＮ主催のイベントに参加し、『歩いて行う』ウオーキングフットボールを楽しんだ。子どもやお年寄りとプレーし「スピードが出ないからこそいろんなものが生まれた。絆、つながりを感じながら良い時間を過ごせた」と振り返り、「誰かが誰かを思う。そういうパスや時間が増えるように意識した」と笑顔だった。