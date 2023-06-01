8番人気タガノミスト（牝5＝渡辺、父マジェスティックウォリアー）が2枠4番からスタートを決めて先制。前半3F33秒4のハイペースで飛ばし、最後は脚色が鈍りながらも2着馬ベルジュロネットの猛追を首差でしのぎ、オープン2勝目を挙げた。初騎乗の田山は「またがっていただけで状態も良く、関係者に感謝したい。競馬を見ても行った方がいいのかなと。ペースを落としたかったけど、よく頑張ってくれました」とホッとした表情を見