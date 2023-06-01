十三代目市川團十郎白猿の襲名を追ったドキュメンタリー映画『襲名』が、9月に公開されることが決定した。本作では、十三代目市川團十郎白猿の襲名披露公演の舞台裏に密着。コロナ禍による2年半の延期を乗り越え、ようやく実現した歴史的な瞬間を記録した。監督は三池崇史が務める。【動画】映画『襲名』特報映像本作は、「第79回カンヌ国際映画祭」開催中の現地時間17日、フランス・カンヌのJWマリオットカンヌで行われたK2 P