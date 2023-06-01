◇ア・リーグブルージェイズ4―1タイガース（2026年5月17日トロント）ブルージェイズが17日（日本時間18日）、敵地でのタイガース戦に4―1と勝利し2連勝。岡本和真内野手（29）はメジャー移籍後2度目のベンチスタートとなり、1カ月ぶりの出場なしに終わった。また、レッドソックス・吉田正尚外野手（32）は1―8で敗れた敵地ブレーブス戦で出番なしだった。岡本は4月11日（日本時間12日）のツインズ戦以来2度目のベンチス