Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）が１７日、東京・新国立劇場中劇場で主演舞台「四畳半神話大系」（３１日まで）の初日を迎え、開演前に会見を行った。森見登美彦氏の同名小説の初舞台化で、伊野尾はさえない大学３回生の「私」役。せりふ量が膨大で「僕もどうやって覚えたかわからないですけど、４月はあっという間に過ぎ去りました」と振り返った。「台本をいただいて読み始めた時は何が何だかわからなく