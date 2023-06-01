菊池の好走塁に阪神守備陣が翻弄された(C)産経新聞社5月17日、広島の菊池涼介が甲子園で行われた阪神戦で、絶妙なフェイントとなる好走塁を披露した。両チーム無得点で迎えた4回表、1死二、三塁の場面。広島の4番・坂倉将吾の打球は前進守備のセカンド・中野拓夢への弱いゴロに。走者進めずに坂倉アウトかと思われたが、三塁走者の菊池涼介がホームへ向けて猛然とスタートを切る。【動画】「野球IQ高過ぎる」「絶妙に上手い」