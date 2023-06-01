「関西学生野球、関大６−０京大」（１７日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）第７節の２回戦２試合が行われ、関大が京大を下して２０２３年秋以来、５季ぶり４１度目（旧リーグ含む）の優勝を果たした。全チームから勝ち点の完全優勝で、６月８日開幕の全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）への出場権を獲得。先発のドラフト候補左腕、米沢友翔投手（４年・金沢）が７回４安打無失点、１５奪三振で今季４勝目を挙げた。近大は