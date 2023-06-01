「男子ゴルフ・関西オープン選手権・最終日」（１７日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）首位と１打差の４位から出た藤本佳則（３６）＝国際スポーツ振興協会＝が６バーディー、１ボギーの６５で回り、通算９アンダーで２０１３年１０月以来、１３年ぶり３度目の優勝を手にした。初優勝を狙った大堀裕次郎（３４）＝ＳｈｏｔＮａｖｉ＝は自身初のホールインワンなど見せ場をつくったが、同６アンダーで小西たかのりと並んで２位に終