日本サッカー協会とキリン共催のキリンファミリーチャレンジ杯が17日、千葉市内で開催された。「家族がチームになる日」をコンセプトに0〜89歳の参加者がウオーキングフットボールをプレー。ゲスト出演した日本代表の中村俊輔コーチは一緒に汗を流し「家族のつながりを感じることができた」と笑顔。日本代表・森保一監督はビデオ出演。来月11日開幕のW杯に向け「最高の景色を見るための準備を全身全霊で行ってまいります。共闘