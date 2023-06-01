「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）平幕の豪ノ山が大関霧島を押し出し、６勝目を挙げた。霧島は初黒星。小結若隆景は王鵬を寄り切り、翔猿は宇良を取り直しの末に押し出し、それぞれ７勝目を挙げた。１敗で３人が並び、２敗で豪ノ山、琴栄峰、藤凌駕の３人が追う。大関琴桜は大栄翔に押し出され、早くも６敗目を喫した。豪ノ山がしゃにむに押した。立ち合い後に引いて、霧島に左を差され寄り立てられ、すくい投