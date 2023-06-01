「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花（２８）＝ＪＡＬ＝は６０メートル３６の５位だった。非五輪種目の男子３０００メートルは森凪也（ホンダ）が日本新記録の７分３８秒９８で制した。２０１４年に大迫傑が出した記録を１秒１１更新した。同１００メートル決勝はパリ五輪王者のノア・ライルズ（米国）が９秒９５で勝ち、桐生祥秀（日本生命）が１０秒１