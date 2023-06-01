6月11日開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表に選出されたFC東京のDF長友佑都（39）が17日、都内で会見し、集大成となる今大会は自身が「空気清浄機」と化してチームをまとめ上げる意向を示した。サイドバック（SB）としては世界初の5大会連続出場を成し遂げ、キャリアを通して掲げてきた世界一のSBの夢とW杯初制覇に全身全霊を懸けて挑む。長友は晴れてW杯メンバーとして登壇した会見の場で自らを「空気清浄機」と呼んだ。その