「スペース・シェアリング」の取り組みで、市長室を会議に使用する大阪府河内長野市の職員＝4月、大阪府河内長野市大阪府河内長野市で、市長が出張などで不在の時間帯に、市長室と市長車を職員が利用できる「スペース・シェアリング」の取り組みが4月から始まった。4月8日午後、市長室を会議に使用したのは、市成長戦略局の営業部職員らだった。会議では「まちの価値」を高め、魅力を売り込む力をつける方策などについて、ふる