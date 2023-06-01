「ＳＶリーグ・男子ファイナル、大阪Ｂ３−０サントリー」（１７日、横浜アリーナ）２戦先勝方式の決勝第３戦が行われ、大阪Ｂ（レギュラーシーズン２位）が昨季覇者のサントリー（同１位）にストレート勝ちし、２勝１敗で優勝を決めた。第１戦を落とした後に２連勝し、昨季スタートしたリーグで初めて頂点に立った。今季限りでサントリーを退団し、来季からポーランドリーグでのプレーが有力な高橋藍（２４）は有終Ｖはならな