◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）マルティネスは、最後の打者を空振り三振に仕留めると声を張り上げグラブをたたいた。１―０の９回。移籍後初の３日連続登板で、宮崎を投ゴロ。ヒュンメルを空振り三振。代打・佐野に四球を与えたが、続く成瀬は１５２キロ直球で空振り三振。２３球を要したが、リーグトップタイの１３セーブ目。中日時代を含めて東京Ｄ通算４２セーブ目で、石毛博史に並ぶ２位タ