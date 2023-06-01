◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）の敵地・エンゼルス戦に先発し、初回のマウンドで１死から「２番・中堅」で先発出場したエンゼルスのＭ・トラウト外野手と初対戦し、右中間に完璧な二塁打を許した。だが、後続を抑えて無失点で切り抜けた。エンゼルスタジアムでは自身初登板。今季８度目の登板