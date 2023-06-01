◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目に中前安打を放った。前日１６日（同１７日）の５打席目から３打席連続安打となった。エンゼルスの先発はグレイソン・ロドリゲス投手（２６）。２４年に１３