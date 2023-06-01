容姿だけでなくスイングも美しい３選手をピックアップ。きれいに振る秘けつは、ズバリ“腰から下”の動き！下半身を上手に使うコツを解説します！ まずは稲見萌寧選手から。 ダウンスイングで踏み込む動作を入れる 下半身を積極的に使って振るのは、主にダウンスイングです。稲見選手は❼で左足のツマ先を内側に向けたまま、左ヒザをタイミングよく伸ばしています。「左サイドの壁」を作って体が目標方向に流れ