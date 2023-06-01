「日本ハム３−６西武」（１７日、エスコンフィールド）日本ハムは自らのほころびで、勝率５割復帰を手放した。逆転負けで３カードぶりの負け越しとなり、１日で４位に逆戻り。「ミスが多すぎて話す気にならないから、今日は勘弁して」。新庄監督のコメントにも怒りがにじんだ。２点リードの五回の守備では、北山のベースカバーが遅れて滝沢に一塁内野安打とされて、失点の要因に。３点を追う七回の攻撃では、２死一、二塁か