「ロッテ３−２オリックス」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）長い右腕をしならせて投じる、威力十分の直球で押しまくった。２年目のロッテ・広池が７回、自己最多の１０５球を投げて７安打１失点。プロ２勝目、先発としては初勝利。「先発での勝利は、自分でつかみ取った感じがします」と笑顔がはじけた。初回２死満塁、二回１死一、三塁のピンチをしのいだ。三回には太田に先制ソロを浴びた。それでも四回以降は２安打