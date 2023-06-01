アメリカのトランプ大統領は、イランに対して「急ぐべきだ、さもないと何も残らないことになる」とSNSに投稿、戦闘終結に向け譲歩を迫っています。トランプ大統領は17日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、「イランにとって時計の針は刻一刻と進んでいる。彼らは急ぐべきだ」とSNSに投稿しました。その上で、「さもないと彼らには何も残らないだろう。時間厳守だ！」と主張し、イラン側を強く牽制しています。また、アメリ