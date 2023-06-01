◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）若隆景は盤石の相撲で首位に並んだ。過去9戦7勝と合口のいい王鵬に鋭い出足から右を差した。「下からという意識で攻められた」と前まわしを取り、頭をつけて力強く寄り切った。今場所は初日から鋭い攻めが光り、1敗をキープ。3場所連続の勝ち越しが目前で「体の調子は良いと思うので、明日からまたしっかりやっていく。まだ終わっていないので、一生懸命相撲を取ろうと思っ