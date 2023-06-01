5月18日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）県道・・・山鹿市山鹿（シートベルト）国道219・・・球磨郡あさぎり町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道266・・・宇城市松橋町（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろう