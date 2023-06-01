「巨人１−０ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）ピンチを迎えるたびに出力を上げて打者を斬った。巨人ドラフト１位の竹丸（鷺宮製作所）が６回を５安打無失点。粘りの投球でハーラートップタイの５勝目をマークして、チームに６連勝と今季最多の貯金５をもたらした。リフレッシュ効果は抜群だった。自己ワースト５失点を喫した６日のヤクルト戦から中１０日。開幕からの疲労を抜いてキレを取り戻した左腕は、初回に女房役の岸