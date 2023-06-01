◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）波乱の結びで勝敗を分けたのは一瞬の選択ミス。それに尽きます。霧島は立ち合いからの当たり、二の足、三の足すべてが完璧。これ以上ない流れで土俵際まで攻め込んだ。豪ノ山は俵に足がかかりアップアップの体勢。そのまま得意の寄りで決めればよかったのに「投げ」を選択した。あの瞬間10―0の展開が一気に0―10に変わり、霧島は慌ててしまい棒立ちで防戦一方。まさかの逆転