《新潟競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…エーティータキオン（1号障害を内側に斜飛し1周目3角通過後に中止）▽10R…タッチアンドムーブ（3角＝左後肢ハ行）▽11R…ピックアチェリー（3角＝右第3中手骨開放骨折）【過怠金】▽11R…杉原3万円（ムチの使用法）【戒告】▽3R…荻野極（ムチの使用法）▽5R…石神道（直線外斜行）舟山（直線外斜行）▽6R…永島（発走後まもなく内斜行）▽9R…小崎（ムチの使用法）▽11R…泉