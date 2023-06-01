「巨人１−０ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）ＤｅＮＡは今季６度目の零敗で同一カード３連敗。借金１に逆戻りし、対巨人戦はこれで５連敗となった。打線は３試合で３得点と元気がなく「何か事を起こして動かしていくことも必要なこと。そこがなかなかできなかった。チームとしても当然反省がある」と相川監督。この日の浦田の３盗塁をはじめ、前日の試合と合わせ計７盗塁を許しており、指揮官は「癖なのか投球パターンなの