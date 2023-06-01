心臓マッサージを体験する児童ら＝１１日、川崎市立下小田中小学校小学校からの救命教育の推進を目的とした「日本ＡＥＤ財団スクールフォーラム」が、川崎市立下小田中小学校（同市中原区）で開かれた。「学校での突然死ゼロ」を目指し、児童が公開授業で救命措置を学び、医療・教育関係者らのシンポジウムでは突然死の防止策などを議論した。１１日に行われたフォーラムは２部構成で、第１部の「救命教育の公開授業」では５年